Cristiano Ronaldo recuerda la sequía del Barcelona en Champions League

El delantero de la Juventus de Turín, el histórico Cristiano Ronaldo, habló sobre las posibilidades de que la temporada 2019-2020 se convierta en el año del cuadro italiano. Si bien ha plantado su hegemonía en la Serie A, el cuadro ahora dirigido por Sarri no ha podido ganar la Champions League, que sigue siendo la gran deuda.

A la pregunta expresa de si esta campaña será la que vestirá de gloria a los italianos, Cristiano consideró que la Juventus siempre está ahí para pelear por el campeonato del máximo torneo continental a nivel de clubes.

“Siempre es al año de la Juventus , del Madrid , del Barcelona , en que una competición como la Champions solo la gana uno. Te pongo el ejemplo del Barcelona ¿cuánto dinero ha invertido los últimos cinco años en jugadores y no ha ganado la Champions . No es así como funciona. La Juve se ha reforzado bien y es un equipo que va a pelear para ganar, como siempre, pero dependerá de muchos factores: los grupos, los cruces, el momento, las lesiones, la suerte. Pero como dijo, no hay que obsesionarse con la Champions ”, señaló.



Juventus / Instagram

Sobre las sensaciones que tiene después de su primera campaña con la Juventus y prepararse para la segunda, Cristiano aceptó que hay muchas cosas que extraña de Madrid más que el club donde despedazó récords a placer.

“Fueron nueve años viviendo aquí, una parte de mi historia fue en Madrid y no hablo solo de futbol porque eso todo el mundo lo sabe, sino de relaciones en general. Mis hijos, Cristianito, conocí a mi chica aquí. Son muchas historias que no se pueden borrar, el pasado no se apaga. Por eso sigo teniendo casa aquí, vengo aquí de vez en cuando, estoy haciendo el hotel, la clínica de pelo, gimnasios, amigos también. Es una ciudad que me encanta y siempre voy a venir. No descarto para nada vivir aquí algún día”, comentó.