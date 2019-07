'Venom 2' ya tiene a sus prospectos principales para dirigir la cinta

Con el primer tráiler de Zombieland: Double Tap (2019), quedó claro que Ruben Fleischer está totalmente empeñado en brindar la secuela que sus seguidores esperan sobre la película que lo vio nacer como realizador cinematográfico.

Por ello, Fleischer no podrá encargarse de encabezar la producción de la segunda entrega de Venom (2018). En este sentido, Sony Pictures ya estaría barajando los nombres de los posibles reemplazos del cineasta.

Con información del sitio especializado Variety, Sony tendría en la mira a directores de primer nivel para orquestar la producción de Venom 2 (2020) que aún mantiene su ventana de lanzamiento programada para otoño del próximo año. La lista de candidatos incluye a Andy Serkis, Rupert Wyatt y Travis Knight.

El primero en salir a la luz fue Andy Serkis, director, productor y actor especializado en la técnica cinematográfica de captura por movimiento (motion capture). Si su contratación para Venom 2 se llegara a confirmar, se trataría de la tercera película dirigida por el británico tras Breathe (2017) y Mowgli: Relatos del Libro de la Selva (2017).

Por otra parte, Travis Knight quien es uno de los cineastas más solicitados del momento al haberse encargado de la condecorada Kubo y la Búsqueda del Samurái (2016) y el reinicio de la franquicia de Transformes Bumblebee (2018), calificada como la mejor de la serie fílmica, sería el segundo en la lista para encargarse de Venom 2.

Por último, se encuentra Rupert Wyatt conocido por reinventar la franquicia del Planeta de los Simios con la cinta Rise of the Planet of the Apes (2011), pero su fichaje se anticipa complicado puesto que actualmente está dedicado a la ficción televisiva de Halo para la cadena Showtime.

Venom 2 traerá de a Tom Hardy en el papel de Eddie Brock en un intento por extender el éxito de la primera entrega y sus más de 856 millones de dólares en recaudación global, una cinta que estará nuevamente separada del Universo Cinematográfico de Marvel.