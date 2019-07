QUÉPASA: Supuestas palabras de Tony Blair contra México encienden los ánimos

Hoy más que nunca, los internautas se tienen que cuidar de las llamadas fake news, pues basta un compartir o un Me gusta para viralizar contenido de dudosa procedencia que termina por ser verdad.

Un ejemplo se ha presentado este lunes con una supuesta noticia que involucra al exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair, sobre los mexicanos.

Y es que varios portales han difundido supuestas palabras de Tony Blair en la que criticaba a los mexicanos que votaron por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, palabras que habrían sido publicadas por la BBC.

“¡La lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha! Los mexicanos no entienden, son cobardes y, se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos, en México no salen a protestar ni 50 mil personas juntas”, dijo.