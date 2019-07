AMLO pide aclarar alcances de la Ley Garrote

Este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, explicar los alcances de la reforma a la llamada Ley Garrote.

Desde el Congreso de Tabasco se validó la reforma al reforma al artículo 38 bis del Código Penal que castigaría las movilizaciones y protestas contra una obra pública.

En esta línea, López Obrador descartó que esto sea así porque dijo tener información de que la legislación lo que busca es “corregir un vicio”, como llamó así a la corrupción.

“…se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex o a una compañía para poder llevar a cabo un trabajo, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana. Eso no, así no es la cosa (Ley Garrote). Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare”.