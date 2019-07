QUÉPASA: Turistas ayudan a ballenas varadas en Florida

Decenas de turistas ayudaron a cinco ballenas piloto que quedaron varadas en una playa de Redington, en el oeste de Florida, logrando salvarlas y regresarlas al mar.

De acuerdo con medios locales, dos de las ballenas mas pequeñas serán llevadas a unas instalaciones del Acuario Marino de Clearwater, en Tarpon Springs, para determinar si precisan algún cuidado.

Asimismo, personal de la oficina del alguacil, de un acuario cercano, de la Comisión de la Pesca y la Vida Salvaje de Florida (FWC) y de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA), así como numerosos voluntarios, participaron en la operación para salvar a las ballenas piloto.

WHALE RESCUE UPDATE: The first whale has been lifted and carried to a transport truck, to be transported to an aquarium facility for medical care and testing pic.twitter.com/q0aPcr2L6Z — Aaron Holmes (@aaronpholmes) July 29, 2019