Donald Trump carga contra el pastor afroamericano Al Sharpton

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al pastor afroamericano Al Sharpton, activista por los derechos civiles, en una nueva ola de calificaciones negativas para el mandatario por su postura racista.

Cabe recordar que, en estos últimos días, Trump ha tenido palabras duras contra legisladores negros y de otras minorías étnicas, lo que ha afectado su imagen.

En sus intentos de ganar aprobación de cara a su reelección en 2020, Trump hostigó a Sharpton después de un fin de semana marcado por sus ataques contra Elijah Cummings, un congresista demócrata negro muy crítico del presidente.

I have known Al for 25 years. Went to fights with him & Don King, always got along well. He “loved Trump!” He would ask me for favors often. Al is a con man, a troublemaker, always looking for a score. Just doing his thing. Must have intimidated Comcast/NBC. Hates Whites & Cops! https://t.co/ZwPZa0FWfN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019