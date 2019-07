Koke elogia el futbol de Héctor Herrera

Koke Resurrección, uno de los símbolos del Atlético de Madrid, destacó la llegada del mexicano Héctor Herrera al club de la capital española, y dijo estar convencido de que le dará cosas importantes al equipo en la temporada que está por arrancar.

Este martes, el Atlético se medirá ante el MLS All-Star en partido preparatorio, al cual llega con los ánimos hasta las nubes tras haber derrotado a su acérrimo rival en el derbi del fin de semana. 7-3 en la frente de los merengues que dejó entusiasmados a los aficionados colchoneros.

Koke cree que, pese a las bajas, las incorporaciones de este verano llegarán a aliviar la partida de los íconos Juanfran, Antoine Griezmann y Diego Godín. Entre ellos, se encuentra Joao Félix y Héctor Herrera.

“[ Héctor Herrera ] es un estilo muy Atlético . Siempre que le he visto jugar en el Porto o en la Selección se ve que es un chico con mucha intensidad, muy trabajador, tiene calidad. Ese tipo de jugadores que gustan mucho en el Atlético de Madrid ”, sentenció.

Por otro lado, también habló sobre el mexicano Raúl Jiménez, quien no logró triunfar en las filas colchoneras, pero ahora la está rompiendo con el Wolverhampton en la Premier League.

“No me sorprende que esté triunfando en Inglaterra. Es verdad que aquí no tuvo la suerte necesaria de cara al gol, pero nos alegramos por él ahora porque es un buen chico, una buena persona y un gran futbolista (…) Son circunstancias. Los delanteros viven del gol y él aquí no tuvo esa fortuna”, agregó.