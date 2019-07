AMLO niega existencia de 'Ley Garrote' en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la polémica ley en Tabasco que busca eliminar la cultura del soborno y el moche se vaya a transformar en una Ley Garrote, tal como la han promovido los opositores al gobierno.

De acuerdo con el mandatario mexicano, no existe ninguna iniciativa que busque imponer cárcel a quienes se manifiestan en la vía pública, además de que tampoco se encarcelará a las personas que bloqueen la construcción de obras o que obstaculicen las vialidades.

“Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y, en particular, a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar, 500 mil pesos a la semana, eso no, así no es la cosa”, declaró.