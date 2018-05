Gina Haspel reconoce que programa de torturas fue un error

Warner es el tercer demócrata que ha expresado su apoyo a Haspel junto al senador por Virginia Occidental, Joe Manchin, y el senador por Indiana, Joe Donnelly, estados en donde Donald Trump arrasó en las elecciones presidenciales de 2016.

Dentro de las preocupaciones del Senado para la designación de Gina Haspel, es su papel que tuvo al estar a cargo de supervisar una cárcel secreta que la CIA tenía en Tailandia, esto en el 2002 y en donde fueron interrogados y torturados varios elementos relacionados con Al Qaeda.

Frente al Senado, la candidata a la CIA ya había asegurado que en ninguna circunstancia reanudará el programa de interrogatorios y que no acatará ninguna orden que contradiga sus valores éticos y morales y que vayan contra la misión de la agencia.

My statement on the nomination of Gina Haspel to be CIA Director: pic.twitter.com/eEgyBXC1tW — Mark Warner (@MarkWarner) 15 de mayo de 2018