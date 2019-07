AMLO exhorta a poner fin al huachicol en Puebla e Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de Puebla e Hidalgo a terminar de una vez por todas con la lastimosa actividad del huachicoleo, después de hacer alusión al enfrentamiento que se registró en la comunidad de Tepeaca en días anteriores.

“El viernes hubo un enfrentamiento en Tepeaca, en Puebla; afortunadamente, no pasó a mayores; hubo piedras, porque estaban extrayendo gasolina en una toma clandestina; entonces ayer también pasé por allá. Por eso no voy a viajar en avión privado y helicóptero porque no veo nada. Si ando por carretera, a ras de tierra, me doy cuenta de todo”, declaró.