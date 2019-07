Forlán ve con optimismo al nuevo Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone

Diego Forlán, el uruguayo que se convirtió en símbolo del Atlético de Madrid, habló sobre la realidad que vive el equipo de Diego Simeone; opinó sobre la transición generacional y la partida de símbolos como Diego Godín, Juanfran y Filipe Luis, así como la llegada de nombres importantes como Joao Félix.

En entrevista para diario As, el varias veces mundialista con su selección consideró que la “mutación” del club era necesaria como sucede cuando se presenta un cambio generacional.

“Lo veo bien, haciendo un recambio importante; no es fácil para un entrenador dejar fuera a emblemas del club como Filipe Luis, Juanfran, Godín; en su momento, Fernando Torres, pero un entrenador se basa en la toma de decisiones y en buscar lo mejor para el equipo”, comentó.

Asimismo, Forlán cree que la contratación de Joao Félix es clave para la reconfiguración de este nuevo Atlético de Madrid.

El uruguayo, leyenda e ícono en su país, cree que el partido amistoso entre Atlético y Real Madrid exhibió muchas cosas, no solo para los colchoneros, sino para el acérrimo rival de la ciudad.

“El Real Madrid necesita un recambio urgente, no perdió un partido amistoso. Un derbi tiene condicionantes que otros partidos no tienen. Y nadie quiere perder un encuentro y que te hagan siete goles y menos en un derbi ante tu gran rival, aunque sea amistoso. No es normal. En cuanto al Atlético esperemos que eso que se vio pueda ser productivo en los partidos oficiales”, añadió.