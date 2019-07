JJ mal y de malas

En las últimas semanas la suerte no ha tocado la puerta del diputado local José Juan Espinosa Torres, pues ahora se golpeó la cara con una tabla al intentar surfear en las playas de Veracruz.

Fue el propio legislador quien a través de sus redes sociales difundió una fotografía en la que aparece con un golpe en la frente, acompañada de un mensaje en la que narra lo sucedido.

“Lo que nunca aprendí y nunca hice fue surfear Que me meto a una clase en #Veracruz La agarre tan bien la #^%{%# ola que cuando me quise parar me rompí la #%*+^#”.