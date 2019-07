Dan Coats dejará de ser el Jefe de Inteligencia de Estados Unidos: Trump

Donald Trump anunció este domingo que Dan Coats no seguirá más al frente de la Jefatura de Inteligencia de Estados Unidos. El polémico líder republicano precisó que dejará el cargo a partir del 15 de agosto, siendo así la deposición más reciente de un funcionario de alto nivel de su administración.

“Dan Coats, el actual director, dejará el cargo el 15 de agosto. Me gustaría dar las gracias a Dan por su gran servicio al país. El director interino será nombrado en breve”, anunció.

En su cuenta de Twitter, Donald Trump difundió la noticia y nuevas especulaciones sobre las diferencias que existen en el seno de su gobierno.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019