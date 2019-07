Iniciativa Unidos por Puebla en la Vía Quetzalcóatl se consolida con la participación de cientos de ciudadanos

Puebla, Pue.- La iniciativa Unidos por Puebla en la Vía Quetzalcóatl se ha consolidado como un ejercicio de participación que articula los esfuerzos de la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades, para promover la corresponsabilidad en la creación de espacios incluyentes.



El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Antonio Peniche García, y la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, encabezaron una segunda jornada de participación ciudadana en el marco del Día de la Tierra, integrando en esta ocasión tanto la vía Recreativa Puebla como la Metropolitana, logrando un gran circuito en el que participaron vecinos, estudiantes, dueños de comercios establecidos en la zona, instituciones educativas y público en general.



Las actividades de reforestación y pintado del mural Quetzalcóatl, fueron incorporadas a fin de reafirmar la política pública en donde el ciudadano es el centro de las acciones que mejoren su calidad de vida incrementando las áreas verdes, los entornos dignos y la movilidad incluyente.



El secretario agradeció a los alcaldes de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, y de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, por haberse sumado a la iniciativa que forma parte del programa Mi Puebla, impulsado por el gobernador Guillermo Pacheco Pulido con el objetivo fomentar la identidad y cariño por la ciudad y el estado y reconoció la visión compartida entre los Ayuntamientos de la zona metropolitana para trabajar en un mismo objetivo.



"Hoy tenemos que hablar no solo de los derechos sino de las obligaciones y hoy los gobiernos también tienen una responsabilidad de ver que la gobernanza y la participación ciudadana es fundamental. Me da gusto escuchar lo que han hablado los alcaldes, de la importancia que tiene unirse en torno a un objetivo", manifestó tras la entrega simbólica de espacios reforestados a los vecinos de la colonia Reforma Sur, que serán los encargados de su cuidado y mantenimiento.



Por su parte, la alcaldesa de Puebla señaló que es una prioridad compartida que las familias hagan suya la ciudad y transiten libremente, además del cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible de las ciudades.



En el evento se hizo la entrega simbólica del espacio público a los colonos de la colonia Reforma Sur, con la develación de una placa conmemorativa de la rehabilitación en la zona del camellón que da inicio a la Vía Quetzalcóatl o Recta a Cholula. Esta pirámide que conmemora la creación de la vialidad en los años setentas, fue remozada y pintada para ser entregada en custodia a Andrea Castelán Martínez, en representación de la mesa directiva.



A su vez, los alcaldes de San Pedro y San Andrés Cholula, coincidieron en el llamado a los ciudadanos para aportar a la solución de los problemas que enfrenta la zona metropolitana y en particular Luis Alberto Arriaga Lila agradeció la visión de esta administración de realizar un trabajo conjunto en favor de la ciudadanía.



Como parte del evento, Beatriz Martínez Carreño, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, leyó parte de la Carta a la Tierra, que suscribirá el municipio esta semana, a fin de promover la sustentabilidad, el respeto a la naturaleza y los derechos universales.



En esta ocasión, estuvieron también en el evento, Luis Soriano Peregrina, subsecretario de Prevención y Derechos Humanos en representación del titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, José Antonio Hernández González, presidente de la CMIC Puebla, representantes del Grupo Constructor y Arrendador del Centro, Jesús Ramiro Díaz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, José Guadalupe Norzagaray Castro, subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Movilidad y Transportes.



Asimismo, acudió Andrea Castelán Martínez, de la asociación de colonos Reforma Sur, acompañada por integrantes de la mesa directiva, y Rodrigo Catalán Martínez, representante de Pintumex, que hizo una donación de pintura para los cruces peatonales, como parte de su compromiso social y con el medio ambiente.