Exdirector del Coneval ganaba 220 mil pesos al mes: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este domingo la comunidad de Zongolica, Veracruz, donde refrendó que no tiene la mínima intención de frenar la política de austeridad y combate contra la corrupción en el país.

Ante la multitud que acudió al evento del mandatario, aprovechó para explicar de nueva cuenta la polémica que estalló contra la gestión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y, en particular, contra el ahora exdirector del organismo, Gonzalo Hernández Licona.

Obrador reveló que la política de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República causó gran molestia en algunos sectores, comenzando por la dirección de la entidad que se encarga de evaluar los niveles de pobreza y marginación en el país.

AMLO quiso demostrar su punto sobre la ineficiencia del Coneval y su labor al cuestionar a los presentes si conocían qué es el Coneval y cuáles son sus funciones.

“En honor a la verdad, que levante la mano los que saben qué es el Coneval, allá los de afuera también me gustaría que levantaran la mano (…) Coneval tiene un edificio moderno, no conocen ni siquiera a las comunidades, bueno, tan es así, que las comunidades no los conocen a ellos”, criticó.