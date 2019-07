Solo con policías capacitados podremos brindarle certeza a la ciudadanía: Manuel Alonso García

El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Manuel Alonso García, presidió la ceremonia cívica para conmemorar a más de 270 elementos de la Policía Estatal que concluyeron la capacitación, profesionalización y actualización, en diferentes materias.

“Siempre he dicho que vamos de lo urgente a lo más necesario, en este caso lo más urgente y a su vez lo más necesario son los policías, no puede haber un plan de seguridad si no atendemos las condiciones y la profesionalización de nuestros elementos”, destacó Alonso García.

“Véanme como un compañero más, como un policía más, que siempre estaré a la orden, siempre estaré para escucharlos y en lo que esté a mi alcance estaré para ayudarlos, porque soy igual que ustedes, un policía y a mucho orgullo”, reiteró.