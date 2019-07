QUÉPASA: Así viven Justin Bieber y Hailey Baldwin en la intimidad

Justin Bieber disfruta al máximo de este periodo de descanso al lado de su esposa Hailey Baldwin, la guapa modelo que le robó el corazón después de varios años donde estuvo envuelto en reencuentros y rupturas con la cantante Selena Gómez.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como Sorry compartió una serie de videos donde muestra algunas zonas de su hogar, así como la intimidad con su pareja.

Bieber se escucha contento en las grabaciones mientras recorre las habitaciones de su “cueva”, llegando incluso a su dormitorio donde se encuentra su esposa recién levantada acompañada de su perro.

Justin no tiene ningún problema con mostrar a sus fans el desorden de la habitación; ropa y zapatillas tiradas en el suelo no parecen incomodar a los dueños del hogar, quienes simplemente se dedican a disfrutar de sus respectivas fortunas.

Por el momento, el cantante se encuentra alejado de los escenarios, además de que tampoco hay información sobre planes para lanzar un próximo disco.

Esto no quiere decir que no se encuentre en contacto con su equipo para ver qué es lo que seguirá en su carrera, consciente de que no puede dejar pasar tanto tiempo sin giras o discos.

Por su parte, Hailey Baldwin sigue involucrada en sus trabajos de modelaje, estando en la industria desde muy joven tras venir de una familia en el medio.