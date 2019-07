Erick Fabián, el joven que entró a la UNAM con examen perfecto estudiando en Youtube

Su nombre es Erick Fabián de Jesús Hernández y ha sorprendido a toda la comunidad académica. Fue uno de los jóvenes que logró entrar a la Preparatoria 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras haber hecho un examen perfecto aplicado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Solo dos jóvenes de entre 300 mil lograron marcar 128 aciertos en una prueba con el mismo número de preguntas. Por sí solo, este dato resulta revelador y motivo el reconocimiento de toda la comunidad académica a ambos estudiantes.

El caso de Erick Fabián resultó todavía más revelador por el método de estudio que utilizó para superar el examen con puntuación perfecta. Con solo 15 años, decidió recurrir a Youtube para repasar todos los temas que, según la guía, vendrían en el examen. Él mismo confesó que esta fue su técnica para aclarar sus dudas.

El gran mérito de Erick Fabián fue tomarse el tiempo para ver todo el contenido del curso y no conformarse con lo que había aprendido en las aulas, sino reforzarlo con dicha herramienta para obtener la mayor cantidad de aciertos posible.

“Tenía confianza en mí, pero me sorprendió haber sido uno de los que tuvieron el examen perfecto. Hace unos días me llamaron de la SEP y me dijeron que tuve uno de los dos mejores puntajes del examen. Toda mi familia y mis amigos me han felicitado por este logro, el cual dedico a mi mamá porque siempre me ha apoyado en todo”, añadió.