Verstappen logra gran triunfo para Red Bull en GP de Alemania

Las condiciones de lluvia del Gran Premio de Alemania fueron el mayor desafío para los pilotos de la Fórmula 1, pero quien manejó salvaje sobre su monoplaza fue Max Verstappen; al final, tuvo su justo premio al llevarse la victoria en uno de los más complicados circuitos en lo que va del campeonato.

Verstappen logró su segunda victoria de la temporada en una carrera que tuvo gran emoción porque Sebastian Vettel protagonizó una épica remontada para meterse en el segundo puesto. El tercer lugar fue para Daniil Kvyat, dejando fuera de toda chance a los Mercedes, que habían sido los reyes del campeonato hasta ahora.

El primer safety car llegó tras el accidente de Checo Pérez en la vuelta 4, cuando entró al pasto e impactó contra el muro; el mexicano quedó fuera de la carrera. Pero como el piloto de Racing Point varios corredores también tuvieron que abandonar; entre ellos, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg y Pierre Gasly.

Masterclass in the wet from the winner (Verstappen)



Extraordinary fightback from the runner-up (Vettel)



Team's second ever podium for the guy in P3 (Kvyat)



No wonder there were so many smiles on the Hockenheim podium ??#F1 #GermanGP ???? pic.twitter.com/jGs9q5URqA — Formula 1 (@F1) July 28, 2019