La lluvia traiciona a 'Checo' Pérez en el GP de Alemania

El piloto de Racing Point, Sergio Checo Pérez, vivió uno de sus peores momentos en el campeonato actual tras no poder completar el Gran Premio de Alemania; el mexicano abandonó la carrera en la tercera vuelta, después de haberse salido del trazado e impactarse contra el muro.

Las condiciones de la pista le jugaron una trampa al tapatío, quien llegaba al circuito de Hockenheim con la esperanza de recuperar lugares y posiciones en la temporada. En esta ocasión, aspiraba a sumar unidades y mejorar en el ranking de pilotos, pero todo se complicó demasiado pronto.

Checo Pérez despegó octavo y enfilaba a hacer una buena carrera, pero el estado de la pista ocasionó que su monoplaza no respondiera como deseaba en la curva ocho. La lluvia traicionó al piloto, quien se salió de trazado e impactó contra la protección.

Después de haber realizado un trompo, Checo Pérez fue directo a estamparse ya sin control de la unidad, lo que marcó su salida del GP de Alemania, en una de las fechas más complicadas que ha enfrentado el corredor mexicano.

LAP 3/64



SAFETY CAR DEPLOYED



Sergio Perez is out after colliding with the wall ??



Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1 #GermanGP ???? pic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019