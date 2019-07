Garath Bale no iría a China por su familia

La prensa española informó que el futbolista Gareth Bale no aceptaría su traspaso a la liga de China porque su familia no está de acuerdo en irse a vivir al país asiático. Aunque el internacional con Gales no tendría problema en mudarse y acabar con la “pesadilla” que se ha vuelto estar en el Real Madrid, sus seres queridos se rehúsan a hacer las maletas.

Así lo dio a conocer el diario Marca en su versión española, tras afirmar que solo falta una firma y los exámenes médicos del galés para que tome el vuelo rumbo a China para formar parte del Jiangsu Suning.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del galés, el acuerdo estaba cerrado por tres años y 22 millones de euros netos por cada uno de ellos, una cifra que se antojaba más que satisfactoria porque el atacante no ha realizado buenos torneos en las últimas temporadas.

De forma imprevista, Bale pidió un tiempo para reflexionar sobre la propuesta y todo lo que implicaría su mudanza a China; en un principio, sabe que deportivamente podría ser el gran bajón de su carrera, ya que, a pesar de las cifras que se manejan en el país asiático y su creciente protagonismo, tiene una pobre proyección por el propio nivel de la competencia.

Bale no puede demorar demasiado en tomar una decisión; deberá dar a conocer si acepta o no su traspaso a la liga china antes del 31 de julio, aunque es poco probable que ratifique el acuerdo que gestionó su representante Jonathan Barnett.

Por su parte, Zinedine Zidane no cuenta con el delantero en el ataque blanco, como lo dio a conocer en los días recientes durante la pretemporada. Sin embargo, todavía tiene contrato con la entidad blanca y podría decidir quedarse a ver si hace cambiar de parecer al francés o cobra sus millones sin tener apenas chance sobre el campo.