80% de mexicanos ya fue portador de Hepatitis A

De acuerdo con los expertos, 80 por ciento de la población mexicana ya fue portador del virus de la Hepatitis A, mientras que una de cada tres personas puede tener los tipos B, C, D, E o F. Asimismo, un alto porcentaje no está enterado de que la adquirió debido a que no se presentan síntomas tan evidentes que alerten sobre el padecimiento.

Aunque existen varios tipos de hepatitis, los que causan mayor movimiento en los centros hospitalarios, desde privados hasta públicos, son la A, B y C.

En el caso particular de la Hepatitis A, se adquiere por hábitos de higiene y, especialmente, a la hora de la alimentación. De esta forma, es mucho más fácil contraerla si se tiene el hábito de comer en la calle, ya que los hábitos de la cultura mexicana a la hora de preparar y consumir los alimentos no son los mejores.

Se diferencia en la forma de contagio de la Hepatitis B y C, ya que estas dos últimas tiene como principal forma de transmisión contacto con sangre contaminada o mediante relaciones sexuales.

Los síntomas de la Hepatitis A que pueden alertar sobre la enfermedad son cansancio, náuseas o vómitos esporádicos, dolor y malestar abdominal, evacuaciones color arcilla, pérdida del apetito, fiebre ligera, orina oscura, dolor articular, color amarillento de la piel y picazón intensa; sin embargo, es probable que las personas no experimenten ningún síntoma o que hagan su presencia de forma muy ligera.

Entre los factores de riesgo se encuentra aquellas personas que viajen a Asia, Sur o Centroamérica, así como África y Oriente Medio, consumo de drogas intravenosas, la asistencia frecuente a internados o asilos de ancianos, laborar en industrias de atención médica o en el manejo de aguas residuales, así como el consumo de mariscos crudos.

El virus de la Hepatitis A se puede transmitir de una forma tan sencilla como utilizar un sanitario público y no lavarse bien las manos después de utilizarlo, así como el consumo de frutas y verduras sin pelar.