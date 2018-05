Spike Lee carga contra Trump en el Festival de Cannes

"Y tenemos a un tipo en la Casa Blanca (no voy a decir su jodido nombre) que definió ese momento no solo para los americanos sino para el mundo entero, y a ese hijo de puta se le dio la oportunidad de decir que esto va sobre el amor y no sobre el odio. Y ese hijo de puta no condenó al puto Klan, a la ultraderecha, a esos nazis hijos de puta".