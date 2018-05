'Solo: A Star Wars Story', toma la alfombra roja del Festival de Cannes

“Estar aquí es increíble", dijo emocionada Emilia Clarke, que da vida a Qi'ra, la novia de juventud del famoso contrabandista de la saga galáctica.

Para el estreno europeo de Solo: A Star Wars Story llegaron el director de la cinta, Ron Howard, y el resto de protagonistas, como Alden Ehrenreich, que encarna a Han Solo de joven; Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge o Paul Bettany.

Solo: A Star Wars Story fue proyectada fuera de competición, pero no es el primer filme de la saga ideada por George Lucas que desembarca en el festival: tanto Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) como Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) se exhibieron en la Croisette.