Ismael Sosa quiere volver a rugir con 'La Fiera'

Ismael Sosa llegó al León para este Apertura 2019, un jugador que vivió buenos momentos en torneos anteriores, pero que lleva un rato desaparecido sobre el campo. Por ello, sabe que recibir esta chance con los Panzas Verdes es algo que no debe pasar por alto y entregarse al cien por ciento.

Sosa explicó que llegar a un club como León es un privilegio, sobre todo, tomando en cuenta que es uno de los equipos más competitivos de los últimos años y que aspira frecuentemente a ganar títulos.

Por el momento, el argentino solo suma 62 minutos con su nuevo equipo, pero espera que sean muchos más. Dejó claro que peleará por hacerse de un lugar en la alineación titular de Ignacio Ambriz.

“Me llamó Jesús Martínez, me dijo que me abría las puertas del club para poder jugar. En el semestre, se me hizo un poco difícil porque primero había un técnico español, después llegó Palermo (al Pachuca), que a veces uno no es del agrado de algún entrenador o de otro, por eso tomé la decisión de venir a León (…) Necesito resurgir, necesito otra vez mostrarme como he sido cuando llegué a México, como un jugador importante y exigirme día a día”, declaró para Marca Claro.