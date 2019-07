VIDEO: Sismos dejan al menos 8 muertos y más de 100 heridos en Filipinas

Al menos ocho personas perdieron la vida en Filipinas a consecuencia de una serie de sismos que azotaron la provincia de Batanes; se estima que el número de lesionados asciende a cien personas, aunque el número podría aumentar en las próximas horas, conforme avancen los trabajos de evaluación de daños.

Entre los fallecidos se encuentra un bebé de apenas diez meses, según dieron a conocer los medios locales.

News Update : At least eight people have been killed after after three earthquakes struck Batanes province in the Philippines earlier today. The Philippine seismology agency said the quakes had a magnitude of 5.4 ,5.9 & 5.7.#itbayat #Philippinespic.twitter.com/Lo0jETgSRQ July 27, 2019

Los sismos iniciaron este 27 de julio alrededor de las 4:16 horas locales; en total, fueron alrededor de 12 temblores, la mayoría de ellos de baja intensidad. El que tuvo una magnitud más elevada fue de 5.9, de acuerdo con lo que dio a conocer el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

El segundo temblor provocó gran daño en viviendas y otras ciudades, el cual tuvo su epicentro en la ciudad de Itbayat, en la misma provincia de Batanes, alrededor de las 7:37 horas locales.

#BREAKING: At least eight people are dead and 60 others are injured, after two earthquakes strike the northern Philippines. — Rescue operations are underway, as the magnitude 5.4 and 5.9 quakes caused major damage along islands in the Luzon Strait. pic.twitter.com/NuawKw3BAA — Elma Aksalic (@ElmaAksalic) July 27, 2019

A través de las redes sociales, la prensa local, turistas y habitantes de la región difundieron imágenes de las casas derrumbadas por los temblores en Filipinas, así como las construcciones con peligrosas cuarteaduras y hasta un templo dañado.

Después de los sismos, el alcalde de Itbayat, Raul De Sagon, afirmó que la mayoría de las personas fallecidas quedaron enterradas entre los escombros de sus hogares, ya que los decesos se registraron en construcciones muy antiguas que estaban hechas de piedras calizas sin ninguna clase de refuerzo metálico.

Los más de cien heridos fueron atendidos en el Hospital General de Basco, según detalló el gobernador de la provincia más afectada por los sismos en Filipinas, Marilou Cayco.