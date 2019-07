Festival de Toronto inventó una categoría para premiar a Meryl Streep

En el marco de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por su acrónimo en inglés), la actriz estadounidense Meryl Streep recibirá una presea que jamás se había entregado en el certamen.

Los organizadores del TIFF emitieron un comunicado donde confirmaron a apertura de una nueva categoría de premiación, una terna titulada Tribute Actor Award que podría traducirse como el Premio Honorario Actoral.

Debido a la trayectoria de Meryl Streep, el TIFF ha decidido reconocerle por medio de la apertura de esta categoría, la cual se espera que tenga más acreedores en las ediciones futuras. La presea se entregará a mediados del festival, el próximo 9 de septiembre en una ceremonia especial.

Announcing the incomparable Meryl Streep as the first-ever recipient of our TIFF Tribute Actor Award. ?? #TIFF19 pic.twitter.com/dUT4ZEDlHD — TIFF (@TIFF_NET) 26 de julio de 2019