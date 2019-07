Zack Snyder comparte la primera fotografía de 'Army of the Dead'

El cineasta y productor Zack Snyder es un asiduo visitante de la San Diego Comic-Con, sin embargo, para esta última edición el oriundo de Wisconsin no estuvo presente debido a que reactivó su labor como director y actualmente se encuentra filmando Army of the Dead (2020).

Este proyecto significará el regreso de Snyder con el subgénero cinematográfico de los zombis, un tratamiento que no pertenecía a sus cintas desde su ópera prima Dawn of the Dead (2004). Se sabe que el realizador estadounidense tenía este proyecto en desarrollo desde hace años, pero había sido cancelado por su alto coste presupuestal.

De esta manera, Zack Snyder compartió la primera imagen oficial de Army of the Dead a través de la red social de su preferencia Vero. En la instantánea aparece el elenco completo del largometraje encabezado por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Chris D’Elia, entre otros.

Aunque los detalles sobre la trama de Army of the Dead aún permanecen ocultos, se sabe que el libreto firmado por Snyder en colaboración con Shay Hatten y Joby Harold girará en torno de un grupo de mercenarios ambientados en un mundo postapocalíptico repleto de muertos vivientes quienes intentan realizar un último atraco.

El presupuesto estimado de Army of the Dead se aproxima en los 90 millones de dólares, una cantidad que hace doce años Warner Bros. no estuvo dispuesto a desembolsar y que fue retomado por Netflix que actualmente produce la película.

De esta manera, Netflix apostó por el regreso de Zack Snyder a la pantalla grande, un proyecto que seguramente romperá los índices de audiencia de la plataforma de streaming. Otros miembros de su reparto son Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Omari Hardwick y Hiroyuki Sanada.