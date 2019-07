'Once Upon a Time in Hollywood' fue escrita para Margot Robbie

Los escasos avances y primeras impresiones de Once Upon a Time in Hollywood (2019) aseguran que sus tres protagonistas son el alma de la cinta, es decir, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Sin embargo, según su director, solo uno de ellos era imprescindible para la producción.

En este sentido, Quentin Tarantino mencionó en una entrevista con Entertainment Weekly que la única incorporación al elenco que siempre estuvo en su mente era Margot Robbie para el papel de Sharon Tate.

De esta manera, Tarantino aseveró que la actriz australiana es el único elemento irremplazable en su película, así lo decidió el cineasta desde que vio la actuación de Robbie en I, Tonya (2017). Por ello, desde que la cinta se encontraba en fase de preproducción la contactó para asegurar la coincidencia con su agenda.

“Una de las cosas más afortunadas que me ha pasado en el proceso de realizar esta película era hacerla ahora y que Margot Robbie existiese. Quiero decir, ella es la elección perfecta y no había segunda opción”, dijo Tarantino en entrevista.

Por su parte, Margot Robbie también se mostró como una gran seguidora del trabajo de Tarantino desde películas como Pulp Fiction (1994) y Kill Bill (2003-2004). Por lo que desde que el director originario de Tennessee le mandó el libreto a la australiana, ésta aceptó sin dudarlo.

Por todos estos elementos mencionados, Once Upon a Time in Hollywood representa para ambos un sueño concretizado en una de las películas más esperadas del año y que se perfila para ser una de las protagonistas de la próxima temporada de premiación.