Guatemala sí será un Tercer País Seguro; firma acuerdo con Estados Unidos

Este viernes, los gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala alcanzaron un acuerdo para que este último se convierta en el tercer país seguro en materia de migración.

El acuerdo fue signado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Guatemala, Jimmy Morales, en la visita que realizó el centroamericano a la Casa Blanca.

En redes sociales, la dependencia informó que el acuerdo ya fue firmado en la Oficina Oval, con un mensaje posterior de Donald Trump afirmando que el acuerdo facilitará el acceso de trabajadores agrícolas a empleos en el sector en Estados Unidos.

"We're sending a clear message to human smugglers and traffickers that your day is over." pic.twitter.com/Yg6fhAsCDS — The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019