Dave Bautista ha hecho lo posible para participar en 'Gears of War'

Con el anuncio de Gears of War 4 (2016) hace más de cuatro años, Microsoft confirmó el desarrollo de una cinta sobre la franquicia con bajo la producción de Universal Pictures. Hasta el momento no se conoce ningún detalle sobre la misma.

Sin embargo, Dave Bautista manifestó sus intenciones para protagonizarla desde el primer momento. De hecho, según las declaraciones exluchador profesional, interpretar a Marcus Fenix es su papel soñado desde que decidió dedicarse a la actuación.

Recientemente surgió una campaña a través de internet donde los fanáticos de Dave Bautista lo promocionaban como el protagonista de la cinta de Gears of War, una iniciativa que al parecer los productores del largometraje han ignorado por completo.

Sin embargo, hace unos días el propio Bautista actualizó cómo han resultado sus intentos, los cuales describió como un total fracaso ya que ni Microsoft ni Universal han mostrado interés por su postulación. Esto ha sorprendido a sus seguidores porque incluso el creador de Gears of War, Rod Fergusson, se mostró de acuerdo con la idea en el pasado.

They’re listening. And they could give AF! ??.. but thank you for the support. Believe me when I say I’ve tried everything to make this happen. https://t.co/8THxKLkbdV — Dave Bautista (@DaveBautista) 23 de julio de 2019