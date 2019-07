Lo más fácil sería tirar la toalla: Molina sobre crisis en Chivas

El centrocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús Molina, se mostró serio y consciente de que la situación del equipo es muy grave. Recalcó que todos en la plantilla asumen el reto con gran responsabilidad, pese a tener un terrible debut frente a Santos en el Apertura 2019.

En conferencia de prensa, aseguró que no solo está en juego la permanencia del Rebaño Sagrado en Primera División, sino que este torneo también definirá el futuro de muchos jugadores que desean continuar su carrera en el máximo circuito.

Molina dijo que prueba del compromiso de cuerpo técnico y jugadores es que siguen estoicos aguantando las críticas, sabedores de que no han respondido a la confianza de la afición. Por ello, recalcó que la única manera de superar esta sensación de impotencia es sobreponerse y dar un buen torneo en el Apertura 2019.

“En este tipo de situaciones, lo más importante es no caerte, el torneo pasado aprendimos que a veces no nos va bien y lo más fácil sería tirar la toalla, decir no juego más, nos puede pasar por la mente, pero la clave es reponerte, saber que cada día cuenta. El equipo lo entendió a pesar de la seguidilla de partidos que no se ganaba y el ánimo no estaba a tope, la importancia de que ahí surjan los líderes que levanten, para seguir trabajando porque esta es la única manera de revertir”, agregó.