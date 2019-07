VIDEO: Volcán Tangkuban Perahu desata el terror en Indonesia

Miles de personas huyeron de sus hogares este viernes tras entrar en erupción el volcán Tangkuban Perahu , el cual se ubica al oeste de la isla de Java. La gente corrió despavorida para alejarse del radio de dos kilómetros donde se registró una intensa caída de ceniza.

Las autoridades de Indonesia emitieron alerta naranja para la industria aérea, solo un escalón por debajo de la gravedad máxima. Esta fase quiere decir que la nube de ceniza se encuentra ubicada a 305 metros de altura, por lo que representa un riesgo severo para las aeronaves.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres difundió una serie de imágenes donde se puede apreciar la nube de material volcánico sepultando casas, carreteras y todo lo que se encuentra en el radio de acción. Asimismo, varios usuarios compartieron fotografías donde se vislumbra una capa gris alrededor del volcán.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos no elevó el nivel de alerta de erupción, pese a que los habitantes de las comunidades cercanas al coloso decidieron no correr riesgos y huir a un lugar seguro. Sin embargo, emitió la recomendación a los visitantes y turistas, principalmente extranjeros, de que no se acerquen al cráter.

La actividad volcánica intensa es propia de la región debido a que el conjunto de islas que forman Indonesia está en una zona llamada Anillo de Fuego. Alberga un total de 127 volcanes activos, por lo que también son frecuentes los sismos de gran magnitud y las alertas de tsunamis.

En esta ocasión, la erupción del volcán Tangkuban Perahu duró alrededor de cinco minutos, suficiente como para que la población comenzara a abandonar la región a bordo de motocicletas, vehículos y transportes colectivos.