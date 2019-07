Boris Johnson reclutará a 20 mil policías para blindar Reino Unido

Boris Johnson, recién nombrado primer ministro de Reino Unido, dio a conocer este viernes que girará instrucciones para reclutar 20 mil nuevos elementos de las policías de Inglaterra y Gales, una de las primeras medidas en materia de seguridad para prevenir ataques terroristas y mayores incidentes delictivos.

Aunque la decisión fue celebrada por el Colegio de Policía, los expertos de dicho organismo reconocieron que el reclutamiento debe realizarse con todas las bases y siguiendo los protocolos correspondientes; de lo contrario, resultará contraproducente. Aceptaron que representa un desafío gigantesco porque podría no haber instructores necesarios para llevar a cabo las tareas de capacitación.

