AMLO revelará detalles del departamento donde vivirá en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la próxima semana hará públicos algunos detalles sobre el departamento de Palacio Nacional donde residirá de forma esporádica; lo anterior, en cumplimiento a su rechazo a habitar la Residencia Oficial de Los Pinos, convertido en un museo desde el arranque del gobierno.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que revelará las dimensiones del departamento, ya que giró instrucciones para que esta información fuera obtenida con la finalidad de mostrar dichos datos al público.

“De buena fe, yo no sabía tampoco que existía, y en una de las reuniones que tuve con el presidente Enrique Peña Nieto, ya siendo presidente lecto, me dice: ‘Venga, le quiero mostrar algo’, como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí me llevó el departamento y ahí lo conocí, ahí me enteré”, señaló ante los medios de comunicación.