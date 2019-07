QUÉPASA: El supuesto tuit de Niurka contra Poncho De Nigris que enfrentó a los tuiteros

No es una sorpresa que Niurka Marcos lance declaraciones polémicas contra quien le plazca; la cubana es una de las figuras del espectáculo que no se anda con rodeos y grita a los cuatro vientos todo aquello que no le parece. No es diferente en Twitter.

Durante las primeras horas de este viernes, la supuesta cuenta de la vedette respondió a un tuit del conductor y modelo Poncho De Nigris, quien se pronunció sobre un tema que causa mucha polarización en el país.

Quien fuera participante de una edición de Big Brother dijo que está a favor del “diseño original de la familia”, dando a entender que no respalda a los que piden el derecho de adopción y crianza para parejas homosexuales.

La presunta Niurka Marcos no dudó en dar a conocer su opinión sobre el tuit de Poncho De Nigri.

“Hay no mames porque tienes la mente tan pendeja y deja vivir a los de mas y que viva el amor los gays pueden dar amor a niños hermoso o que prefieres que mueran de hambre en las calles sin padres no seas pendejo todos somos iguales todos comen y todos cagan”, escribió.

Hay no mames porque tienes la mente tan pendeja y deja vivir a los de mas y que viva el amor los gays pueden dar amor a niños hermoso o que prefieres que mueran de hambre en las calles sin padres no seas pendejo todos somos iguales todos comen y todas cagan https://t.co/biD2qjbmJr — Niurka Marcos (@NiurkaMarcosTv) July 26, 2019

Varios internautas mostraron su desconfianza sobre la autenticidad del tuit, ya que la cuenta de Niurka Marcos de la que llegó la respuesta no tiene la “palomita azul” que la presenta como un perfil autorizado y oficial para figura pública.

Pese a ello, el tema se volvió tendencia nacional desde las primeras horas hasta entrada la mañana, dando paso a una intensa discusión en redes sociales sobre el derecho de adopción de las parejas homosexuales.

Que razon tines eso es lo que necesitamos mad personas como tu con una buena mente abierta.? — Yahir (@yahiravaloss) July 26, 2019

Si está a favor o no ¿cuál es el problema?



El problema empieza cuando una persona sin coherencia crtíca y juzga la opinión de los demás, si una persona está o no está en contra en qué les afecta? — ? M I R O S S? (@MirossZamarroni) July 26, 2019