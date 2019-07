QUÉPASA: Arrestan a tirador que mató a su padre, hermano y otras 2 personas en California

Las autoridades de Los Ángeles, California, arrestaron a un hombre sospechoso de haber ejecutado a cuatro personas en poco más de 12 horas. Entre las víctimas habrían estado su padre y hermano, además de que también intentó matar a su madre, pero solo logró causarle algunas heridas.

Los agentes de la Policía local detuvieron a Gerry Zaragoza, como fue identificado el hombre por las autoridades. El reporte señala que está encarcelado y enfrentará a la justicia por cometer una serie de homicidios, asaltos e intento de robo, todo ello en medio día.

El hispano inició sus crímenes a las 2:00 locales del jueves, cuando decidió lanzarse contra su propia familia en un departamento ubicado en Canoga Park, el la región noroeste de la metrópoli estadounidense.

Zaragoza habría desenfundado un arma de fuego y disparó a matar contra su padre de 50 años, para después descargar su pistola contra su hermano menor de 20. Asimismo, derribó a su madre de un balazo, pero la fémina solo resultó herida de un brazo y no vio su vida comprometida pese a la lesión de arma de fuego.

At approximately 2pm Gerry Dean Zaragoza was arrested in Canoga Park by LAPD officers & a firearm was recovered during the arrest. Investigators are working to determine a motive for these 4 homicides. Our thoughts are with the victims & everyone affected by this tragic violence. pic.twitter.com/DeDYWBoUEw — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 25, 2019