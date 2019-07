Emma Stone volvería a colaborar con Damien Chazelle en 'Babylon'

El director de cine nacido en Rhode Island con un padre francés y una madre canadiense, Damien Chazelle, es la persona más joven en ganar la categoría de Mejor Director en las ceremonias más prestigiosas que premian a la cinematografía, los Globos de Oro y los Premios Oscar.

Por ello, cada nuevo proyecto que anuncia genera grandes expectativas. Su último trabajo fue First Man (2018) la película biográfica sobre el astronauta Neil Armstrong basada en el libro homónimo de James R. Hansen. El único guion en que ha trabajado en su trayectoria que no es de su autoría.

Sin embargo, su próxima película sí tendrá un libreto escrito por él. Se trata de Babylon, de la que no se conocen muchos detalles, pero traerá nuevamente a Damien Chazelle como director y escritor, además del posible regreso de Emma Stone en una colaboración con el cineasta.

Así lo dio a conocer el sitio especializado Deadline donde también afirmaron que existen diversos estudios peleando la producción de Babylon. Las compañías que supuestamente estarían pugnando más fuerte serían Paramount Pictures y Lionsgate.

Algo que la fuente casi tomó por hecho es la incorporación de Emma Stone, quien se habría mostrado más que dispuesta para volver a trabajar con Chazelle, ya que su colaboración previa La La Land (2016) le significó el Premio Oscar como Mejor Actriz.

Por último, se confirmó el involucramiento de la productora Olivia Hamilton quien trabajó con Chazelle para First Man, Matt Plouffe, Marc Platt y Tobey Maguire como los productores de Babylon.

Otro dato importante es que este proyecto no se trataría de un musical como sus filmes anteriores Guy and Madeline on a Park Bench (2009), Whiplash (2014) y la antes mencionada La La Land, sino que Babylon se definiría como un drama ambientado en la transición del cine mudo a la industria cinematográfica sonora.