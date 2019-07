'Jangly Man': El nuevo monstruo de Guillermo del Toro es aterrador

Uno de los paneles más concurridos de la pasada San Diego Comic-Con fue el de la nueva película de CBS Films y Lionsgate Scary Stories to Tell in the Dark (2019) en donde el ganador del Premio Oscar Guillermo del Torofunge como productor y coescritor.

En esta exclusiva demostración de material inédito, el cineasta mexicano estuvo presente para relatar a los asistentes el proceso de creación de las criaturas. Sin embargo, una de las que más llamaron la atención fue el monstruo llamado Jangly Man.

Este ente aterrador causó tanto furor en su presentación que CBS Films dedicó un tráiler enfocado en Jangly Man que publicó a través de sus redes sociales. De esta manera, el público que no presenció el material exclusivo en la Comic-Con podrá anticipar la experiencia con las criaturas antes del estreno de Scary Stories to Tell in the Dark.

La criatura Jangly Man de destaca por su aspecto característico parecido al de un cadáver en descomposición que constantemente porta una sonrisa. El nombre del monstruo se lo ha dado Del Toro por su peculiar estilo de movimiento, el cual aparenta que siempre está temblando.

Esta peculiar característica de temblar hace que las víctimas de Jangly Man subestimen sus habilidades letales, permitiéndole acortar las distancias entre sus objetivos y facilitando su asecho. Estas habilidades se intensifican con la capacidad de moverse a través de las paredes y los techos por igual.

Esta criatura no será el único adversario por vencer en Scary Stories to Tell in the Dark, ya que esta cinta es una adaptación de la franquicia antológica de terror escrita por Alvin Schwartz e ilustrada por Stephen Gammell.

La película es dirigida por el realizador noruego André Øvredal; un libreto escrito por Dan Hageman, Kevin Hageman; una historia conceptualizada por el propio Guillermo del Toro, Patrick Melton y Marcus Dunstan.