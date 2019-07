Piden agua para colonias del norte

Más de 300 colonos del norte de la capital poblana se manifestaron afuera de la dependencia Aguas de Puebla, puesto que desde hace cuatro años las colonias no tienen agua, servicio básico para la gente.

Angelina Ramos Sánchez, mencionó que a la colonia 2 de marzo desde hace tiempo se les brindó su tanque elevado, pero aún carecen del servicio, ya que no cae constante el agua.

“Hemos venido durante mucho tiempo a dejar nuestro pliego petitorio y no se nos ha hecho caso alguno, solo dicen que sí, pero no nos dan soluciones concretas ante la problemática, queremos servicios básicos, no pedimos algo que sea tan difícil, queremos agua para nuestras colonias”, dijo.

En este contexto, Ramos Sánchez indicó que de no dar solución a las demandas de la gente pobre seguirán manifestándose en las dependencias que sean necesarias.

“Seguiremos en nuestra lucha, seguiremos manifestándonos y vamos a paralizar la ciudad, ya que no nos dan solución a las peticiones más elementales de la gente”, aseguró.

Después de horas de manifestación, los antorchistas fueron recibidos por una comisión, con quienes se comprometieron a “que dentro de 15 días van a resolver nuestras demandas, de no ser así seguirán las protestas en la ciudad de Puebla”.