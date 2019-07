Telmex asegura que servicios han sido reestablecidos

La empresa Teléfonos de México (Telmex) sufrió de afectaciones en sus servicios la tarde de este jueves, lo que rápidamente se posicionó como tendencia en la red social Twitter ante el desconcierto de millones de usuarios.

Mediante un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la empresa propiedad de Carlos Slim afirmó que se estaba trabajando para arreglar el asunto, una vez que los internautas exigieron el restablecimiento de sus conexiones.

“#TelmexInforma, que la afectación en la navegación que se presenta en algunas zonas del país quedará resuelta en menos de una hora. Reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio de la más alta calidad”.

#TelmexInforma, que la afectación en la navegación que se presenta en algunas zonas del país, quedará resuelta en menos de una hora. Reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio de la más alta calidad. pic.twitter.com/Ii7GCRqU3U — Teléfonos de México (@Telmex) July 25, 2019

No obstante, aunque el servicio de Telmex fue reestablecido, sus usuarios no perdonan la caída en la señal a nivel nacional, contabilizando el tiempo que estuvieron sin Internet, y otros más contando si iban a cobrar las horas que no hubo conexión.

De igual forma, los tradicionales memes no faltaron ante la caída de Telmex y de Telcel, dos de las empresas que más quejas acumulan de parte de sus usuarios, y que, sin embargo, acaparan gran parte del mercado nacional.