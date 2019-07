'Crisis on Infinite Earths' regresará a Tom Welling y Lynda Carter a DC Los protagonistas de 'Smallville' y 'Wonder Woman' de los años 70 volverán a sus respectivos personajes para el crossover televisivo de The CW.

Foto: Den of Geek El mayor evento televisivo en la historia del entretenimiento está a punto de suceder a manos de la cadena The CW y su especial conocido como Crisis on Infinite Earths (2019). Este crossover no solo conectará las series que actualmente están en emisión, sino que traerá de vuelta desde pasado a otros personajes igual de icónicos. Antes de que la San Diego Comic-Con tuviera lugar el pasado fin de semana, diversas especulaciones colocaban a Brandon Routh nuevamente como Superman. Situación que terminó confirmándose, pero no será el único intérprete pasado del héroe kryptoniano que retorne a sy personaje. Se trata de Tom Welling quien por más de una década interpretó a la versión más joven de Clark Kent en la ficción televisiva Smallville (2001-2011). Sin embargo, no será el único puesto que Lynda Carter también se volverá a vestir de Wonder Woman, tal como lo hizo en su serie homónima (1975-1979) de los años 70. CRISIS ON INFINITE EARTHS



Según Cómic Book News, Tom Welling y Lynda Carter también estarán presentes en el Próximo Crossover del Arrowverse #CrisisOnInfiniteEarths pic.twitter.com/5DEfY2a9NQ — Cómics United (@ComicsUnited_) 22 de julio de 2019 Con Tom Welling y Lynda Carter casi confirmados, diversas fuentes aseveran que Burt Ward quien personificó a Robin en la serie televisiva de Batman (1966) donde compartía créditos con Adam West. Crisis en Tierras Infinitas

El Mega Crossover televisivo se estrenará en Diciembre y tendrá una duración total de 5 horas, las que serán repartidas en 5 capítulos entre las series de The Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman por el canal #TheCW y Warner Chanel. pic.twitter.com/uSd7wf420F — Geeks (@Geeks01) 23 de julio de 2019 De llegarse a concretar estos rumores, Crisis on Infinite Earths se convertiría en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, pues juntaría a íconos de diferentes décadas en un solo show. Esta proeza sería aún mayor si consiguieran la aparición de algún actor que haya participado en el Universo Extendido de DC. Crisis on Infinite Earths tiene una ventana de lanzamiento prevista para iniciar este próximo diciembre y finalizar en enero de 2020 con fechas específicas por confirmar.