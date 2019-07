'Chicharito' desea abandonar la Premier League

La carrera del histórico delantero del Tricolor, Javier Chicharito Hernández, va a la baja desde que decidió firmar con el West Ham United. El mexicano de 31 años no tiene garantizada una regularidad dentro del plantel, por lo que estaría dispuesto a migrar a otra liga y equipo para recibir mayores chances sobre el terreno de juego.

El atacante mexicano sabe que no figura como delantero centro dentro del esquema de Manuel Pellegrini, por lo que habría girado la instrucción a su agente de que le busque otro equipo, incluso fuera de la liga británica.

De acuerdo con el diario local Daily Star, Chicharito Hernández sabe que la directiva tiene la intención de venderlo en cuanto tenga oportunidad, siempre y cuando, llegue una oferta atractiva a las oficinas que le permita recuperar parte del dinero invertido en su contratación hace un par de años.

Sin embargo, Pellegrini todavía se resistiría a venderlo porque desea ver qué tan bien se adapta Sebastien al estilo de juego de los Hammers. De nueva cuenta, Chicharito figura como el atacante de reserva y como revulsivo en los tramos finales de los partidos.

“Loren Román también está trabajando en esto y está más involucrado porque es español y tiene más contactos aquí, y está buscando un equipo si nos podemos mover y si no, me quedo en el West Ham tranquilamente y feliz porque me queda un año más de contrato, pero creo que West Ham y yo decidimos que lo mejor para mí es, simplemente, salir”, explicó en semanas anteriores.