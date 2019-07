¿No te gustó el final de 'Game of Thrones'? Directivo de HBO no le da importancia El jefe de Programación de HBO habló sobre las peticiones de los fans para rehacer el final de 'Game of Thrones'.

Foto: HBO El final de Game of Thrones no fue lo que muchos esperaban; de hecho, la gran mayoría de los seguidores de la serie se mostraron desencantados por la forma en que terminó la fantástica historia y la pelea por el Trono de Hierro. El descontento fue tan descomunal que más de un millón de personas firmaron una petición para exigirle a HBO que realizara otra temporada, a fin de recomponer todo lo que “echaron a perder” en los últimos episodios. El jefe de Programación de HBO, Casey Bloys, habló sobre los reclamos que llegaron a través de las diferentes plataformas digitales, desde las redes sociales hasta el sitio donde se recabaron las firmas para mostrar el rechazo hacia el desenlace de la serie. “Creo que la petición muestra mucho entusiasmo y pasión por el show, pero [rehacer el final] no fue algo que nosotros consideráramos seriamente”, dijo durante una rueda de prensa como parte de la Asociación de Críticos de Televisión.

Bloys considera que las protestas de los fans son normales, especialmente, cuando se trata de una serie que se convirtió en un fenómeno global. “Hay muy, muy pocas partes negativas cuando tienes una serie muy exitosa. Pero se me ocurre una, cuando intentas ponerle fin, muchas personas tienen grandes opiniones sobre cómo debió haber terminado. Creo que eso va con el éxito”, añadió. A pesar de que los fans se sintieron decepcionados con el cierre de Game of Thrones, la serie se alzó con 32 nominaciones a los Premios Emmy 2019 al obtener 32 candidaturas. Incluso los guionistas, quienes fueron duramente criticados, se encuentran nominados en las categorías de Mejor Guion y Mejor Dirección de una Serie de Drama.