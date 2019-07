'Botamos a Roselló y lo hicimos como Gandhi', celebra Ricky Martin

Ricky Martin fue uno de los artistas más involucrados en las protestas contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló; incluso, celebró una manifestación masiva con otros artistas en su país natal para exigir su renuncia. Después de enterarse de la dimisión, envió un emotivo mensaje que se hizo viral en redes sociales.

El cantante dijo que Puerto Rico y toda su gente han dado una muestra de lo que puede lograr la unión de la gente. Recalcó que la solidaridad y las protestas pacíficas son capaces de impulsar un gran cambio, como lo demuestra recientemente la salida del “corrupto” que se expresó de forma vulgar del pueblo puertorriqueño.

A través de su cuenta de Instagram, Ricky Martin expresó su alegría por la conquista social de las últimas horas.

El intérprete de éxitos como La mordidita anunció que el pueblo puertorriqueño aprenderá de sus propios errores y está seguro de que habrá más cuidado con el tipo de gente que se vota para acceder a las esferas del poder.

“Esto nunca volverá a suceder. No dejaremos que nadie vuelva a querer aplastarnos. Estaremos atentos y vigilantes. Hay mucho que hacer ahora. Tenemos que trabajar más que nunca. Tuvimos éxito porque estábamos unidos. Durante muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido. Ya no”, sentenció.

Finalmente, Ricky anticipó un futuro esperanzador para su país, pero dejó claro que no dudarán en volver a salir a las calles en caso de ser necesario.

“Espero que nuestra nueva generación avance instintivamente las cosas. Veo un futuro muy brillante. Ahora me siento muy tranquilo mientras celebro. Ha sido una montaña rusa de emociones. De la ira a la alegría. Esto ha sido un nacimiento. Ahora podemos lograr lo que queramos. Somos un ejemplo. No más corrupción, no más basura. Hemos destacado nuestra isla”, afirmó.