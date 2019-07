Firma AMLO compromiso de no reelección ante notario

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió este jueves con lo prometido en la víspera al firmar el compromiso de no reelegirse ante un notario público, quien acudió al Salón de Tesorería de Palacio Nacional en el marco de la conferencia matutina.

López Obrador signó la carta donde señala que no buscará competir por otro periodo de gobierno en 2024, por lo que se mantendrá firme a sus ideales democráticos y sin caer en la tentación de modificar la ley para abrir paso a un segundo sexenio.

“Hoy vamos a tratar mi compromiso de sufragio efectivo no reelección. Voy a agregar otro compromiso para que serenen los conservadores, es además de no reelección, no corrupción”, afirmó.