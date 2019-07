¿Se va Andrés Guardado del Real Betis?

Andrés Guardado, uno de los mejores futbolistas mexicanos en la era reciente del Tricolor, no se atrevió a asegurar al cien por ciento que permanecerá en las filas del Real Betis para el próximo torneo; sin embargo, dio a entender que es el escenario más viable.

Después de participar en el choque frente a Gallos Blancos en el Estadio Corregidora de Querétaro, el mediocampista recalcó que es muy probable que se lleve a cabo la renovación en los próximos días.

“De las opciones que me dices, está mucho más cerca una renovación por el Betis que salir. En el futbol uno nunca sabe porque da muchas vueltas, pero la verdad es que estoy muy agradecido con el Betis, su afición; desde el primer día me han recibido muy bien, y valoro que me quieran renovar. Con 33 años prácticamente es difícil ofrecer una gran renovación, el simple hecho de que me la ofrezcan para mí es un gran orgullo y obviamente me gana el quererme quedar”, explicó en entrevista para Marca Claro.

Guardado detalló que el Real Betis está dispuesto a darle algunos días de descanso, conscientes de que vio actividad en Copa Oro 2019 y que requiere un poco más de tiempo para recuperarse al cien por ciento. En caso de seguir, deberá estar en óptimas condiciones para enfrentar el arranque de campaña.

“Si te soy honesto vengo a este compromiso en México y después me van a dar unos días más de vacaciones porque la temporada en Europa es muy larga y exigente, y ya no tengo 20 años y el cuerpo a veces tiene que descansar, pero me siento bien. Dos semanas no son tanto para perder ritmo, quizás por eso no me viese tan mal, y contento, ansioso de empezar esta nueva temporada muy ilusionante”, expresó.