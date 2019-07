'The Archer': El nuevo tema de Taylor Swift para su nuevo disco

A finales del próximo agosto, Taylor Swift lanzará su séptima producción discográfica inédita titulada Lover (2019), un álbum que se perfila como una evolución notable para la cantante originaria de Pennsylvania.

Sobre este disco solo se conocían los temas ME! (2019) en donde comparte créditos con el vocalista de Panic! At the Disco Brendon Urie y You Need To Calm Down (2019) estrenado el mes pasado. Sin embargo, ahora se sabe que Lover contendrá 18 canciones originales.

Como parte de la promoción del disco, Taylor Swift presentó el sencillo The Archer (2019) este miércoles 24 de junio a través de sus redes sociales y plataformas de streaming musical. Este tema será el último en revelarse antes del estreno de su séptimo álbum.

El tema The Archer muestra una evolución musical e interpretativa para Swift al desarrollarse con pulsos más lentos y contemplativos en contraste de los ritmos dinámicos y alegres con los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Al mismo tiempo, The Archer anticipa que Lover será una de las propuestas más arriesgadas de la cantante, al incluir estilos musicales que no habían sido explorados antes por la diez veces ganadora del Premio Grammy.

Este año se perfila para ser uno de los más productivos para Taylor Swift ya que no solo estrenará disco, sino que forma parte del elenco de la adaptación cinematográfica del condecorado musical creado por Andrew Lloyd Webber, Cats (2019).

The Archer ya se encuentra disponible para su compra en formatos digitales, así como en las plataformas de música a la carta. Por otra parte, Lover tiene una ventana de lanzamiento prevista para el 23 de agosto. Cats se estrena el próximo 20 de diciembre.