John McAfee, detenido por posesión de armas

El empresario estadounidense John McAfee, creador del antivirus homónimo, fue detenido en la República Dominicana por posesión de armas a bordo de su yate, según ha informado la policía.

La detención del magnate tuvo lugar el pasado lunes en la bahía del parque acuático Ocean World, en Puerto Plata, al norte de la nación caribeña.

De acuerdo al portavoz de la Policía, el coronel Francisco Sánchez Tapia, en el yate fueron incautados un fusil Lexington, una pistola, cargadores y cartuchos.

Cabe recordar que el propio John McAfee huyó de Estados Unidos porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.

El empresario nacido en el Reino Unido aseguró que las autoridades estadounidenses le persiguen por "no presentar declaraciones de impuestos", lo que consideró que "no es un delito”.

Por otro lado, John McAfee informó vía Twitter que las autoridades de República Dominicana lo liberaron de su confinamiento, asegurando que en todo momento recibió un trato justo y humano.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR — John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019