Denuncian trabajadores mal manejo de SOSAPAMIM

En compañía de miembros del Movimiento Antorchista, del Consejo del Pueblo y el inspector de Santiago Mihuacán, Ciro de Gante Fortoso, Cristian León Adaya, líder de los trabajadores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM), denunció la mala administración de Irving Castilleros Vera, director del sistema.

En conferencia de prensa, Cristian León informó que más de 60 trabajadores del SOSAPAMIM se encuentran en plantón a las afueras de esa dependencia, pues “llegamos al hartazgo de la situación que se vive al interior y decidimos hacer una protesta pacífica en espera de llamar la atención de la ciudadanía y las autoridades municipales, para una solución a las demandas que planteamos, como la justicia laboral, el cese a los abusos y excesos que se viven por parte del director general y su cuerpo de colaboradores”.

En anteriores ocasiones, los trabajadores del Sistema Operador han pedido la renuncia de Irving Castilleros Vera, por nepotismo, amenazas a los trabajadores y trato despótico y soez, defectos que lo incapacitan para dirigir el organismo.

En este contexto, León Adaya explicó que la postura de la síndico municipal, Irene Olea Torres, fue mantener en el cargo al director “diciendo que no tenía nada que juzgarle”, por lo que siguieron en protesta “y con el paso de los días hubo un nuevo acercamiento, en el que de igual manera no logramos llegar a ningún acuerdo”.

En este contexto, aseguró que la síndico y un grupo de regidores “buscaron denostar, aminorar el movimiento que hacemos, siempre dijeron que era un grupo minoritario, que no era digno de llamar la atención porque sólo éramos unos cuantos, a pesar de que presentamos escritos firmados por más del 80 por ciento de trabajadores, los trabajadores restantes son los que vinieron con el nuevo director y que cometen los abusos que hoy denunciamos”.

Cristian León aseguró que, a pesar del plantón que mantienen desde el 11 de julio, no han suspendido el servicio de agua potable a la ciudadanía, motivo por el cual tienen al apoyo de la misma, pues además los pobladores también padecen los malos servicios del director.

“Nosotros hemos seguido haciendo la labor de mantener el servicio de distribución de agua potable en la comunidad porque nuestro objetivo es mostrar la corrupción que se vive, más no afectar a los ciudadanos y a los usuarios del sistema operador, sin embargo, no ha sido suficiente muestra de voluntad y los señores dicen que no pasa nada”, aseguró.

Por su parte, Gabriel Reta Reyes, líder antorchista en Izúcar y quien apoya a los trabajadores del SOSAPAMIM, aseguró que su organización está respaldando esta lucha “por todas estas injusticias que se están cometiendo por este director y sus colaboradores, en contra de sus derechos laborales, de la dignidad de los trabajadores, es una causa justa y noble, es correcto que ante este neportismo, ante este abuso, la ciudadanía se manifieste”.

Asimismo, informó que el Movimiento Antorchista cuenta con trabajadores en el SOSAPAMIM y “ellos, junto con los demás que están inconformes, de manera directa nos pidieron el apoyo y no negamos en dárselos porque la demanda es justa, es noble”.

Por último, dijo que “Antorcha niega de manera categórica que estemos en esta lucha por intereses oscuros, no tenemos más interés de que se resuelva la problemática, no queremos ningún puesto, queremos que se resuelva esta problemática nada más”, pues denunció que a raíz de esta lucha, “se ha desatado una campaña liquidacionista orquestada desde la presidencia municipal”.